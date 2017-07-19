Директор АО «НИИ молекулярной электроники» академик Геннадий Красников выдвинут президиумом Дальневосточного отделения Российской академии наук в качестве кандидата на пост президента Академии наук, передают в ДВО РАН.

«В результате тайного голосования Геннадий Красников набрал 16 голосов из 17», — говорится в сообщении. Сообщается, что решение будет представлено в президиум РАН, сами выборы состоятся 25 сентября.

Выборы президента РАН должны были пройти еще в марте, однако они сорвались, так все кандидаты одновременно сняли свои кандидатуры из-за разногласий по поводу процедуры выдвижения. На данный момент исполняющим обязанности главы РАН является Валерий Козлов.