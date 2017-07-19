Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Национальная ассамблея Венесуэлы отказалась направить своего представителя на заседание Совета безопасности республики.

Об этом он сообщил перед началом встречи во вторник.

В своей речи Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутреннюю политику Венесуэлы.

«Как далеко тянутся руки американского посольства»? — приводит слова лидера латиноамериканской страны местное телевидение.

Напомним, в Венесуэле прошли акции протеста против исполнительной власти.

Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента.

За это время погибло более 90 человек, пострадало около 1,5 тыс., несколько тыс. оказались под стражей.