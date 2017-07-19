В ходе учений моряки Тихоокеанского флота успешно провели тренировку по спасению экипажа с подводной лодки. Судно условно терпело бедствие в заливе Петра Великого. Об том прессе сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

Он добавил, что в ходе учений военные с помощью самолета Ил-38 нашли "аварийную" подлодку на грунте на глубине около 50 м.

При помощи вертолетов и быстроходных катеров обнаружили подводников, самостоятельно покинувших подводную лодку.

Персонал подлодки доставили на борт судна «Игорь Белоусов». Там специалисты оказали первую медпомощь условно раненым, провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию подводников.