На Сахалине двое местных жителей похитили и подвергли пыткам мужчину, который, по их мнению, совершил кражу в строящемся доме одного из фигурантов, передает региональное СУ СКР.

«По версии следствия, вечером 30 июня 2017 года подозреваемые встретили 38-летнего местного жителя и, предположив, что он причастен к совершению кражи пластиковых окон, газового котла, радиаторов и линолеума из строящегося дома одного из подозреваемых, потребовали от мужчины признаться в совершении кражи», — говорится в сообщении. Уточняется, что после отрицательного ответа подозреваемые начали бить мужчину по голове кулаками, затем погрузили его в багажник машины и отвезли на берег Анивского залива, где продолжали различные пытки.

В полицию обратилась родственница потерпевшего мужчины. В отношении 33-летнего и 36-летнего жителей села Воскресенское возбуждено уголовное дело.