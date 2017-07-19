По ходу уборки зерна в 2017 году можно прогнозировать, что урожай будет в пределах 100 млн т, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Основные культуры по стране пока в пределах 100 млн т зерновых», — сообщил Чекмарев, выступая на совещании по вопросам уборки урожая в Ставропольском крае.

Как отмечает «Газета.ру», по данным Чекмарева, за последние две недели сократилось отставание в уборке урожая от темпов прошлого года. «Если две недели назад разрыв был почти вдвое, то сейчас — 5 млн т», — пояснил он.

В ходе совещания Чекмарев отметил, что по сравнению с 2016 годом в этом сезоне вырастет урожай овощей. «Но картофеля — чуть меньше, но достаточно для страны», — заключил он.