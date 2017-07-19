Американские разведслужбы полагают, что КНДР не устранила проблемы с наведением своих баллистических ракет.

Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Селва подчеркнул, что, по оценкам Пентагона, Северная Корея «быстро движется к разработке» межконтинентальных баллистических ракет.

«Эксперты говорят мне, что северокорейской стороне еще только предстоит продемонстрировать способность изготовить необходимую систему наведения и контроля», — заявил Селва.

Американская администрация сочла, что испытанная Пхеньяном ракета действительно может считаться межконтинентальной, хотя Россия квалифицировала испытанную Северной Кореей ракету как имевшую среднюю дальность.