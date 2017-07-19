Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило об успешной ликвидации пожара на судне.

В ведомстве отметили, что площадь возгорания составила 20 кв. м.

«В тушении пожара приняли участие более 30 человек личного состава на 10 единицах техники. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет», — добавили в ведомстве.

Как сообщает «Газета.ру», возгорание произошло из-за короткого замыкания электронасоса во время очистки танков судна от остатков топлива, в результате чего загорелась паровоздушная смесь.