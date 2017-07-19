Самолет МЧС России доставил из Йемена в Москву порядка 60 россиян и граждан СНГ, которые захотели покинуть зону вооруженного конфликта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Самолет Ил-76 МЧС России рейсом из Саны совершил посадку в аэропорту Домодедово. Этим бортом в Россию прибыли 62 россиянина и граждан стран СНГ», - говорится в сообщении. В министерстве также уточнили, что во время полета пассажиров сопровождали медики из отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Ранее во вторник этим же бортом в Сану было доставлено свыше 20 т грузов гуманитарной помощи для мирных жителей Йемена.