На Арбатской площади в Москве сотрудники полиции задержали мать с четырьмя детьми. Как говорится в сообщении МВД, она была задержана за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Сотрудники правоохранительных органов увидели на Арбатской площади малолетних детей. Они пели и танцевали вокруг стоящей на асфальте вазы. В нее прохожие бросали мелочь. Мать детей стояла с табличкой с просьбой о пожертвованиях.

В отделении полиции женщина подтвердила, что она является матерью детей в возрасте от четырех до одиннадцати лет, сообщает РБК.

В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении, после чего полицейские отпустили ее.