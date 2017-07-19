Российский адвокат Наталия Весельницкая заявила о своей готовности дать показания в сенате США, отметив также, что команда финансиста Браудера долгое время собирала информацию о семье юриста и о ней самой.

«Я готова прояснять ситуацию в сегодняшней совершенно массовой истерии исключительно в правовом поле — либо через адвокатов, либо в качестве показаний в сенате. Готова приехать туда, если мне будет обеспечена безопасность», — заявила адвокат, ее слова приводит RT.

О безопасности своих близких Весельницкая начала задумываться после того, как ей стало известно о том, что команда финансиста и главы Hermitage Capital Уильяма Браудера стала собирать информацию о ней и ее семье.