Во время беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на ужине в рамках саммита «Большой двадцатки» присутствовал только переводчик с российской стороны, заявили во вторник в Белом доме.

По словам представителя Белого дома, американский переводчик не владел русским языком. «У каждой пары (лидер с супругой) было по одному переводчику. Американский переводчик, сопровождавший президента Трампа, владел японским языком. Когда Трамп беседовал с Путиным, они воспользовались помощью российского переводчика, так как американский не знал русского языка», — пояснил он.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме сообщили о второй встрече глав двух государств во время ужина на саммите в Гамбурге. По их данным, примерно в середине застолья президент США Дональд Трамп поднялся со своего места и занял свободное место рядом с президентом РФ Владимиром Путиным.