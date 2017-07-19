От аномального холода, помимо России, страдает Аргентина.

Четыре человека погибли из-за холодного фронта, накрывшего практически всю территорию этой южноамериканской страны.

Как сообщают местные СМИ, два человека скончались в провинции Неукен на юге страны. Температура воздуха упала там до -20.

Еще одна женщина скончалась в провинции Мисьонес на северо-востоке республики, где столбик термометра опустился до -5.

На главном горнолыжным курорте страны, Сан-Карлос-де-Барилоче, в воскресенье было зафиксирована самая низкая температура за последние пятьдесят лет — 25,4 градуса ниже нуля.

Многие жители города остались без электричества, телефонии и интернета.