Бывший хоккеист клуба СКА Николай Маслов скончался в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте коллектива. Легендарному игроку было 57 лет.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», вместе со своим хоккейным клубом Маслов стал обладателем бронзы чемпионата страны в 1987 году. В последние годы он занимал пост вице-президента Федерации хоккея Санкт-Петербурга, а также выступал за команду ветеранов-армейцев.

Дата и место прощания с Николаем Масловым будут объявлены позже.