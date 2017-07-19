Пресс-секретарь главного управления МЧС по Камчатскому краю Юлия Ананьева сообщила о том, что у одного из причалов Петропавловска-Камчатского загорелось судно, предназначенное для сбора загрязненных нефтепродуктами вод.

«Загорелись кранцы на бортах и одно из судовых помещений. С огнем на месте происшествия борются порядка 30 сотрудников МЧС на 10 единицах техники», — отметила представитель ведомства.

По словам Ананьевой, к настоящему моменту пожар на судне удалось локализовать, возгорание не угрожает безопасности стоящих рядом судов.

По предварительным данным, пожар произошел из-за взрыва топливного насоса на судне в момент перекачки топлива на берег. В результате инцидента никто не пострадал.