Экс-руководитель аппарата сотрудников Белого дома Денис Макдоноу дал показания в специальном комитете Сената США по делу о якобы вмешательстве Российской Федерации в ход выборов американского президента, передает во вторник агентство Associated Press. Встреча состоялась в закрытом режиме.

По итогам своего выступления Макдоноу сообщил журналистам, что был рад прийти в спецкомитет, однако не стал разглашать подробности беседы с сенаторами.

Ранее в Сенате США заявили, что перед спецкомитетом выступит и экс-советник бывшего президента Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.