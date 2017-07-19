Лидер республиканского большинства в палате Митч Макконнелл заявил о том, что несмотря на высокую вероятность неудачного исхода голосования, сенат США проголосует по отмене реформы здравоохранения Obamacare.

Макконнелл уточнил, что члены сената проведут голосование в начале следующей недели.

Как сообщает Politico, на текущий момент республиканцам не хватает голосов для отмены реформы 44-го президента США Барака Обамы.

За отмену Obamacare высказались 49 республиканцев, трое — против, такого же мнения придерживаются и 48 демократов в сенате США.