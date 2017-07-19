Автоконцерн Daimler планирует отозвать более трех млн дизельных автомобилей для улучшения системы выбросов, передает во вторник агентство Bloomberg.

Как отметил председатель совета директоров компании Дитер Цетше, споры о вреде дизельных автомобилей для окружающей среды вызывают у клиентов концерна неопределенность. «Мы приняли решение о дополнительных мерах, чтобы успокоить водителей дизельных автомобилей и укрепить доверие к дизельным технологиям», — заявил он.

Как отмечает «Лента.ру», автоконцерном был разработан комплексный план по обновлению дизельных двигателей с целью сократить выборы вредных веществ. Сообщается, что отзыв машин обойдется компании в €220 млн.