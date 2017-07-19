Российское внешнеполитическое ведомство выступило с критикой акции «Кремль, нашу историю не перепишешь» литовских интернет-пользователей, которые оставили на страницах МИД РФ негативные комментарии.

«Подгонкой исторических событий под выдуманную нынешней националистической элитой мифологию о «лесных братьях» занимаются в первую очередь в Литве. Цель понятна: вымарать из национальной истории тот неприглядный факт, что в 1944–1952 годах одни литовцы (откровенные душегубы и террористы, называвшие себя «лесными братьями») с животным остервенением, не жалея ни детей, ни стариков, резали по хуторам других литовцев, своих же соотечественников, которые всего лишь хотели спокойной мирной жизни в составе СССР», — считают в МИД России.

В ведомстве выразили отдельную благодарность организатору акции, литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу, который таким образом привлек литовскую аудиторию к страницам министерства. В МИД пообещали привести для новых читателей доказательства преступлений «лесных братьев».