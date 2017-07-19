В районе Алеутской гряды, неподалеку от камчатского острова Беринга, продолжается серия афтершоков после землетрясения. Природный катаклизм произошел в этом регионе 18 июля.

Как информирует ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН, с полудня вторника было зарегистрировано 24 толчка.

«Афтершоки, происходящие в районе Алеутской гряды, неподалеку от острова Беринга, на котором располагается село Никольское Алеутского района Камчатки, не ощущались в населенных пунктах», — сообщили в ведомстве.

Ожидалось, что до побережья может добраться волна высотой до 50 см.