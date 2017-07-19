Венесуэльский лидер Николас Мадуро созвал Cовет обороны страны перед лицом угроз со стороны США.

Мадуро написал в своем микроблоге, что решился на этот шаг, чтобы дать ответ «империалистической угрозе».

По словам президента Венесуэлы, этот ответ будет носить твердый характер и направлен на «защиту исторического антиколониального и антиимпериалистического наследия нашей Родины». Заседание совета проходит сейчас в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США предпримут решительные экономические действия, если лидер Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля.