Российская теннисистка Елена Веснина, которая вместе с Екатериной Макаровой на прошлой неделе одержала победу на Уимблдонском турнире в парном разряде, считает, что ей наконец-то удалось одержать долгожданную победу.

«Каждый турнир «Большого шлема» и победа на нем — это что-то особенное. Но нынешний успех запомнится тем, что это выигрыш Уимблдона, который нам никак не покорялся», — подчеркнула российская спортсменка в интервью «Известиям».

Также Веснина рассказала о том, что их соперницы по финалу не имели опыта игры в завершающем этапе соревнования, тогда как слаженные и отрепетированные действия российских спортсменок позволили провести матч на одном дыхании.

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Елена Веснина: «Хочется собрать карьерный «Большой шлем»