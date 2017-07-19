Египетские силовики ликвидировали одного из главарей «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ), которого подозревают в причастности к атакам в Северном Синае. Об этом сообщает агентство Reuter со ссылкой на заявление МИД страны.

Уточняется, что силы безопасности Египта провели операцию в одном из домов города Эль-Ариш, в котором была организована операционная база боевиков. В результате перестрелки был убит Ахмед Хасан Ахмед эн-Нашу, который также известен под именем Гандур аль-Масри. По информации агентства, аль-Масри участвовал в организации нескольких террористических операций, а также вербовке боевиков для местной группировки, лояльной ИГ.