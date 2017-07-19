В среду американский Федеральный суд в штате Джорджия вынесет приговор по делу российского Марка Вартаняна. Он был экстрадирован из Норвегии в США в 2016 году.

Вартаняну инкриминируют разработку и распространение вредоносной компьютерной программы с целью хищения банковской информации и денежных средств.

По заявлению прокуратуры, он занимался созданием программы в 2012–2013 годах, проживая на Украине, а затем продолжил свою деятельность в Норвегии в 2014 году.