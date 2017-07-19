Министерство промышленности и торговли России до конца года планирует подготовить отдельный регламент прохождения техосмотра для автомобилей с электрическими или гибридными двигателями.

«Планируется проанализировать российские и зарубежные стандарты и другие нормативные документы. После этого будут подготовлены предложения по методикам проверки технического состояния. Эти разработки станут основой для создания новых регламентов», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

К данной мере ведомство подтолкнуло всё возрастающее число экологичных транспортных средств на дорогах страны, которых уже сегодня насчитывается порядка 12 тыс.

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Электромобили получат правила техосмотра