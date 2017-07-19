Алексей Тарасов, адвокат россиянина Виктора Бута, экстрадированного в США в 2011 году из Таиланда, рассказал в интервью «Известиям» о новых разбирательствах в отношении своего подзащитного, об американской системе частных тюрем и экспансии юрисдикции США за пределы страны.

В частности, адвокат отметил, что условия содержания Бута стали лучше, чем раньше.

«На протяжении нескольких лет США пристально следили за общением моего подзащитного с внешним миром. Буквально все его телефонные звонки прослушивались, а корреспонденция просматривалась», — рассказал Тарасов.

Отвечая на вопрос о перспективах освобождения своего подзащитного, адвокат отметил, что в ближайшее время улучшений не предвидится, однако выразил надежду, что появятся иные возможности.

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