Президент России Владимир Путин в среду в рамках совещания с членами правительства обсудит проблему доступности медицинской помощи и лекарственных препаратов, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

«Основной темой встречи станет применение информационных технологий для повышения доступности медицинской помощи и лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что теме доступности медицинской помощи в регионах уделялось особое внимание во время прямой линии с президентом.