Новые ограничения Евросоюза в связи с расследованием применения химоружия в Сирии необоснованны и находятся в интересах террористов, заявили во внутриполитическом ведомстве страны.

«Новые неоправданные санкции Евросоюза опубликованы до окончания расследования в Хан Шейхуне, говорят о поддержке руководством ЕС террористов», — говорится в заявлении МИД Сирии. В министерстве добавили, что положительную позицию стран Евросоюза в отношении террористов подтверждает нежелание ЕС отправить группу специалистов для расследования дела по инициативе Дамаска.

В МИД страны в очередной раз заверили, что руководство Сирии «не имеет химического оружия и никогда не использовало подобное оружие и не может его применять, так как выполнила все условия для присоединения к ОЗХО».

Ранее в понедельник страны ЕС огласили решение о введении новых санкций в отношении 16 сирийских военнослужащих и ученых, которые обвиняются в организации химических атак в САР.