Вторичный рынок жилья переживает снижение цен.

В первом полугодии 2017 года в среднем по России цены снизились на 2,8% относительно того же периода прошлого года.

При этом, например, стоимость квартир в Москве опустилась на 5%, в отдельных сегментах — на 17%.

Аналитики отметили, что цены плавно снижались в течение всего года: по сравнению с I кварталом 2017 года к концу полугодия средние расценки на вторичном рынке снизились на 0,9%. То, что вторичка дешевеет, подтвердили и другие участники рынка. Падение цен на вторичном рынке Москвы более чем на 5% отметила управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая.

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