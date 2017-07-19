Легковой автомобиль во вторник вечером въехал в двери крупного торгового центра в провинции Халланд на юго-западе Швеции, передает полиция района.

«Мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, наехал на двери торгового центра», — говорится в сообщении правоохранителей.

Сообщается, что в результате инцидента легко пострадали два человека, которые находились поблизости. 65-летний водитель был доставлен в полицию провинции для проведения допроса.