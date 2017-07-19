Президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой нового посла страны в России. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, глава государства намерен выдвинуть на эту должность Джона Хантсмана.

Ранее стало известно, что посол США в Российской Федерации Джон Теффт покинет свой пост осенью этого года.

Супруга посла получила благодарственное письмо от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Джон Теффт, в свою очередь, сказал, что будет скучать по многочисленным друзьям в России.

«Спасибо и до свидания», — сказал по-русски 67-летний дипломат.