Интерпол удалил из списка разыскиваемых лиц экс-главу совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

Сообщается, что в отношении бывшего банкира было отменено «красное уведомление», что, по словам адвоката Аблязова, дает ему возможность свободно передвигаться.

Ранее межрайонный суд Алма-Аты признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка, приговорив его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.