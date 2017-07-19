Саманта Пауэр, экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр выступит в Конгрессе в связи с расследованием утверждений о вмешательстве РФ в американские выборы.

Как сообщил СМИ представитель политика Дэвид Прессмен, Пауэр решительно поддерживает любые усилия обеих партий, прилагаемые для расследования вмешательства России в американские избирательные процессы. Предполагаемая дата слушаний пока не известна.

Напомним, что бывший помощник Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс также согласилась выступить в спецкомитете по разведке нижней палаты Конгресса.

Однако конгрессмены-республиканцы обвиняют Райс в том, что именно она, будучи помощником Обамы, потребовала раскрыть имена сотрудников штаба Трампа.