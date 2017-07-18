Сумевшие выжить после атак 11 сентября 2001 года в США, а также родственники погибших обратились к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой обнародовать отчет правительства страны о степени финансирования исламистского экстремизма в Великобритании со стороны Саудовской Аравии.

По данным британской газеты Independent, бывший британский премьер Дэвид Кэмерон во время работы своего кабинета заказал доклад о финансировании экстремизма в Британии со стороны Саудовской Аравии и других стран.

«У Великобритании есть уникальная историческая возможность остановить серию убийств со стороны вдохновленных ваххабизмом террористов, опубликовав отчет правительства Великобритании о финансировании терроризма в стране Великобритании, который, согласно сообщениям СМИ, возлагает основную вину на Саудовскую Аравию», — написали авторы обращения.

«Мы со всем уважением призываем вас опубликовать отчет сейчас, законченный или нет», — добавили 15 человек, которые подписались под обращением к Терезе Мэй.

Напомним, ранее глава британского МВД Эмбер Радд заявила, что отчет не был опубликован из-за «объема содержащейся в нем личной информации и по соображениям национальной безопасности».