Госдепартамент США назвал гипотетическими заявления российской стороны о возможных ответных мерах на решение предыдущей администрации ограничить доступ к дипломатической собственности России и выслать российских дипломатов, заявила во вторник официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

Ранее в понедельник заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков провел переговоры с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном. По словам Рябкова, российская сторона продолжит принимать усилия по урегулированию данного вопроса. Замглавы российского МИД предположил, что РФ может перейти к ответным действиям.

«Это носит гипотетический характер. Я знаю, что они (Россия) много угрожали, но не буду входить в детали угроз, которые могут делать люди по всему миру», — сказала Науэрт.