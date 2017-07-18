На юге Иордании в знак протеста против приговора за убийство солдат США местным военным вышли сотни людей.

Ранее сообщалось, что в понедельник военный суд в Иордании приговорил к пожизненному заключению в колонии строгого режима обвиняемого по делу о стрельбе у военной базы. Она повлекла за собой гибель троих американских инструкторов.

Военнослужащий признать свою вину отказался и заявил, что открыл огонь из-за опасений, что на базу может быть совершено нападение.

СМИ сообщают, что протестующие во вторник заблокировали дороги в населенном пункте Аль-Джафр.

В Иордании работают порядка двух тыс. американских военных. Они участвуют в кампании международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в РФ).