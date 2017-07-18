Президент Объединенной авиастроительной компании (ОАК) Юрий Слюсарь и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписали соглашение о формировании на базе «Авиастар–СП» индустриального парка.

Как отмечается в пресс-релизе корпорации, открытие индустриального парка должно привлечь в регион поток новых инвестиций, а также стимулировать запуск новых производств.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве с губернатором Ульяновской области подписал и президент дочерней ОАК корпорации «Иркут» Олег Демченко, направленное на создание в Ульяновске центра кастомизации для российских авиалайнеров МС-21.

Напомним, 18 июля в подмосковном Жуковском стартовал Международный аэрокосмический салон МАКС-2017. Мероприятие, проходящее уже в 13-й раз, обещает стать рекордным по числу участников и представленных на авиасалоне новинок.