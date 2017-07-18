Более 70 арабов получили ранения после разгона израильской полицией акции протеста в Иерусалиме, передает во вторник телеканал «Аль-Маядин».

Сообщается, что протестная акция прошла у ворот Баб-эль-Асбат после совместной молитвы. По данным телеканала, израильская полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ.

В результате произошедшего в один из госпиталей был доставлен председатель Высшего исламского совета Иерусалима шейх Акрама Сабри. Он получил ранение в области груди и находится в отделении реанимации.

Мусульмане Иерусалима протестуют против решения израильских властей об установке металлоискателей при входе на Храмовую гору после недавнего нападения троих арабов на израильских сотрудников правоохранительных органов.