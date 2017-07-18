В Турции состоялась церемония открытия XXIII летних Сурдлимпийских игр. Этот тип соревнований предусмотрен для спортсменов с нарушением слуха. В этом году для проведения Сурдлимпиады был выбран город Самсун.

Участие в играх примут более 3000 спортсменов из 97 стран, что станет рекордом Сурдлимпиад.

На соревнованиях будут разыграны 220 комплектов наград в 21 дисциплине: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт на шоссе, маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.