Более половины опрошенных граждан США негативно оценивают деятельность Дональда Трампа на посту президента. Они опасаются терроризма, финансового кризиса, ядерного удара и кибератак.

Согласно данным опроса, который провело агентство Bloomberg, деятельность Трампа на посту президента позитивно оценивает 41% опрошенных. Противоположную точку зрения высказали 55% респондентов, из них 40% настроены очень негативно.

Более половины опрошенных уверены в том, что в ближайшие четыре года у США ухудшатся отношения с Мексикой, Германией и Кубой.

Всего в опросе приняли участие около 1 тыс. американцев.