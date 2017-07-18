Американский предприниматель, один из основателей издательского дома «Афиша» и компании SUP Media Эндрю Полсон ушел из жизни в возрасте 59 лет.

«Умер Андрей Рональдович Полсон. Любимый Andrew Paulson, вечная тебе память, дорогой», — написал на своей странице в Facebook экс-главред «Большого города» Алексей Казаков.

Как отмечает «Газета.ру», Полсон скончался от онкологического заболевания.

Эндрю Полсон родился в 1958 году в штате Коннектикут, США, в семье известного американского лингвиста и искусствоведа Рональда Полсона. Свою карьеру в России предприниматель начал с совместного с Антоном Кудряшовым и Ильей Ценципером проекта «Афиша» еще в 1998 году. В 2006 году американец в партнерстве с Александром Мамутом создает компанию SUP Media. Позднее Полсон занимался развитием и коммерциализацией регулярных чемпионатов мира по шахматам, проводимых ФИДЕ.