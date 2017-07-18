В строительстве космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке принимают активное участие студенты российских вузов, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Сообщается, что студенты уже «оштукатурили более тысячи кв. м стен и потолков, установили более 500 кв. м тротуарной плитки, окрасили свыше четырех тысяч кв. м металлических конструкций, стен и полов, а также смонтировали 500 кв. м пазогребневых плит. Помимо этого, молодые люди занимаются облагораживанием территории детского сада и спасением занесенных в Красную книгу растений в зоне строительства.

По данным департамента, летний трудовой семестр на новом космодроме рассчитан на два месяца, в работах принимают участие 300 бойцов строительных студенческих отрядов. Российские студенты задействованы на строительстве нового российского города Циолковский и метеорологического комплекса космодрома.