Популярная социальная сеть «ВКонтакте» открывает кастинг на участие в собственном реалити-шоу, которое проведут четыре крупных сообщества — MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация Зла», передает «Газета.ру».

Сообщается, что проект будет называться «Публичные игры». По итогам кастинга организаторы планируют отобрать 24 человека, за которыми можно будет наблюдать в соцсети круглосуточно в прямом эфире.

«Это первое реалити-шоу, которое полностью пройдет в социальной сети — его организуют сами паблики. Оно будет и самым технологичным: к примеру, слабейших игроков определит нейросеть», — рассказал пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников, уточнив, что чем меньше участник будет появляться в кадре, тем выше его шансы покинуть проект. Красников добавил, что соцсеть будет заниматься информационной поддержкой онлайн и офлайн, а также привлечением спонсоров.