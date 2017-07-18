Руководитель внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль в интервью журналу Focus рассказал, почему ценит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Габриэля, российский лидер отстаивает интересы своей страны, однако с ним можно «четко и без уловок» обсудить проблемы, вызывающие разногласия.

«Он отстаивает интересы России и имеет собственную точку зрения на конфликт (на Украине)», — отметил министр. При этом Габриэль добавил, что ценит разговоры с президентом России, так как с Путиным «четко и без уловок» можно обсуждать вызывающие разногласия проблемы.

Как отмечает «Газета.ру», касаясь вопроса урегулирования ситуации на Украине и отношения Москвы и Запада, Габриэль подчеркнул, что несмотря на разногласия, необходимо попытаться понять позицию другой стороны.