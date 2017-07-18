В затянувшихся сроках уборки урожая в России из-за непогоды нет проблемы, гораздо важнее собрать как можно больше зерна, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на совещании по уборке урожая в Ставропольском крае.

По мнению министра, наличие дождей лучше, чем их отсутствие. Ряд регионов, по его словам, все же столкнулись с дефицитом влаги в этом году.

«Для нас лучше пусть сроки уборочной кампании затянутся, но нам нужен большой урожай, и если мы видим, что урожайность за 50 (центнеров с гектара), то, я считаю, что пусть будет так», — сказал Ткачев.

При этом он отметил отставание по темпам уборки урожая от прошлогодних показателей. Ткачев сообщил, что на данный момент собрано лишь 19 млн тонн, тогда как в прошлом году в это время было собрано 25 млн тонн.

Ткачев также пообещал Ставрополью увеличение финансирования мелиорации, которая является для края «особой темой». По словам министра, в 2018 году правительство выделило отрасли 242 млрд рублей, в которые входят и закупка сельхозтехники, и льготные кредиты. По оценке Ткачева, только на льготные кредиты потребуется порядка 50 млрд рублей, однако выделения из бюджета соразмерны возможностям в ситуации, когда на нем и так лежит огромная нагрузка.