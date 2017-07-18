Международный центр Рерихов (МРЦ) будет выселен из здания на территории усадьбы Лопухиных в центре Москвы. Такое решение принял 18 июля столичный Арбитражный апелляционный суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы центра.

«Апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра решения Арбитражного суда г. Москвы и отклонил жалобу МЦР. Таким образом, решение, обязывающее МЦР освободить здание, вступило в законную силу», — говорится в пресс-релизе Министерства культуры РФ.

Как отмечает «Газета.ру», центр Рерихов будет обязан покинуть здание в Малом Знаменском переулке, где когда-то располагался Оптический театр.