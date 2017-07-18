Госдеп США обеспокоен заявлениями о создании Малороссии
Американский Госдепартамент выказывает обеспокоенность заявлениями о создании Малороссии.
Однако внешнеполитическое ведомство США не готово дать какие-либо комментарии по инициативе, которую выдвинул глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.
Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.
«Это, разумеется, беспокоит нас, но помимо этого у меня нет других комментариев», — заявила Науэрт на брифинге.
Напомним, глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины. У нее будет внеблоковый статус и курс на последующее присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.