Американский Госдепартамент выказывает обеспокоенность заявлениями о создании Малороссии.

Однако внешнеполитическое ведомство США не готово дать какие-либо комментарии по инициативе, которую выдвинул глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

«Это, разумеется, беспокоит нас, но помимо этого у меня нет других комментариев», — заявила Науэрт на брифинге.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины. У нее будет внеблоковый статус и курс на последующее присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.