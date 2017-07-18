Рок-музыкант Кид Рок ведет подготовку к своему возможному выдвижению на пост сенатора и намерен определиться с темами, важными для избирателей.

Как пишет New York Post, Роберт Джеймс Ричи (настоящее имя) намерен претендовать на пост сенатора от штата Мичиган. Кид Рок поддерживает республиканцев и симпатизирует президенту США Дональду Трампу.

Кид Рок на прошлой неделе опубликовал в Twitter сообщение с картинкой, на которой написано «Кид Рока — в сенат США». Затем музыкант начал публиковать сообщения о важных темах для избирателей.

«Я верю, что если вы работаете не покладая сил, платите налоги, то для вас должны существовать простые для понимания законы, система налогообложения, система здравоохранения и другие документы, разрабатываемые властями и влияющие на нашу с вами жизнь», — говорится в сообщении на сайте рок-музыканта.

Отмечается, что Кид Року придется бороться за пост сенатора от Мичигана с 67-летней демократкой Дебби Стэйбнау, которая уже заявила, что не намерена уступать ему эту должность.