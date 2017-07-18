Общество сохранения дикой природы (WCS) уничтожит более одной тонны нелегально добытой необработанной слоновой кости и изделий из нее в нью-йоркском Центральном парке 3 августа.

Сообщается, что сотни бивней, украшений, предметов интерьера и пр., которые были конфискованы управлением по сохранению окружающей среды Нью-Йорка (NYDEC), будут измельчены промышленной камнедробилкой в самом центре города.

По данным управления, общая стоимость изделий из слоновой кости, которые планируется публично уничтожить, превышает $6 млн. В целях повышения внимания к проблеме истребления слонов, WCS инициировала лотерею, победитель который лично примет участие в акции.