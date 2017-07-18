Замоскворецкий суд Москвы отложил на 24 июля судебное заседание по рассмотрению заявления АФК «Система»: компания оспаривает нотариальное заверение переписки бывших менеджеров «Башнефти».

6 июня Арбитражный суд Башкирии приобщил переписку бывших менеджеров «Башнефти» и «Системы» к делу по иску «Роснефти» о взыскании с АФК 170,6 млрд рублей убытков. Заседание отложили из-за необходимости вызвать в суд заверявшего переписку нотариуса Виктора Сидорука.

Переписка, по мнению нефтяной компании, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства и нанесении ущерба «Башнефти» при реорганизации компании. В частности, члены совета директоров и миноритарные акционеры «Башнефти» не были ознакомлены со всеми условиями реорганизации компании.

АФК «Система» 15 июня подала заявление в Замоскворецкий суд Москвы о признании незаконным нотариального действия по заверению переписки менеджеров и его отмене. Компания считает, что данная процедура была проведена с нарушениями и поэтому материалы переписки не могут служить доказательством в суде.

Что касается протоколов осмотра доказательств, в том числе сайтов и электронной переписки, то никакого четкого алгоритма осмотра, о котором говорит АФК «Система», не существует, заверил «Известия» управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев.

«Примерно год назад я обращался в Федеральную нотариальную палату с таким же вопросом, желая уточнить, не разрабатывается ли сейчас нечто подобное. Мне ответили, что нормативного документа на этот счет нет и пока не разрабатывается», — отметил юрист.

В связи с чем юрист задается вопросом о том, можно ли протокол такого осмотра вообще считать неправильно оформленным.

«Суд к таким нотариально заверенным осмотрам относится с доверием. Не могу припомнить случая, чтобы кто-то доказал, что нотариус нечто при таком осмотре сфальсифицировал, — такого практически не бывает. Даже если бы где-то могла быть какая-то ошибка, она может быть разве что технической — вряд ли речь может идти о какой-то подделке», — сказал Станислав Солнцев.

Юрист считает, что попытки АФК «Система» убедить суд, что в протоколах осмотра есть признаки монтажа, — это «инструмент для того, чтобы затягивать основной процесс».

«Можно заявлять о фальсификации протокола осмотра. Хотя такое заявление для заявителя может иметь негативные последствия — он сам может быть привлечен к уголовной ответственности за это, если, конечно, ясно, что он заведомо знал, что фальсификации нет», — заключил эксперт.

АФК «Система» и «Роснефть» не комментируют перенос судебного заседания.