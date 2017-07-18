Восточный экономической форум (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, в этом году примет на треть больше делегатов, рассказал представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он отметил, что всего за три года форум стал серьезным событием в жизни России.

«Мы успешно провели первый и второй форум. Этот проведем еще успешнее», — заявил Трутнев.

Он добавил, что в этом году заявок на форум поступило на 30% больше, чем в прошлом. Тогда на ВЭФ присутствовало около четырех тыс. человек.

В этом году на форум приедут представители из 26 стран, уточняет RNS. Из лидеров иностранных государств участвовать в ВЭФ намерен премьер-министр Японии Синдзо Абэ, свое участие подтвердил президент Республики Корея. Также на уровне заместителей главы госсовета планируется участие китайской делегации, кроме того, ожидается крупная делегация из Индии.